Москва
Профиль пользователя Vlad_Pirate
О себе
Люблю рок музыку, связанную с ней атрибутику и черный цвет 🖤, люблю ходить на рок концерты и вечеринки.
Люблю автомобили и автомобильную культуру, авто-тюнинг ⚙️, люблю покрутить гайки сам 🔧, профессионально связан с этой сферой.
Люблю пешие прогулки как в городе, так и на природе, особенно в хорошую погоду, терпеть не могу холод и зиму 🥶
Люблю кино 🎬, но преимущественно сериалы, хоррор 👻, мистику, исторические, а так же различные интересные образовательные ролики на ютубе. Люблю компьютерные игры, в основном фентези и RPG, никаких танков 😅
Люблю животных, в особенности собак 🐕, от котов не фанатирую.
А еще я люблю вкусно покушать в отличном кафе или ресторане 🍔🥩🍗
Был в сети на этой неделе
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