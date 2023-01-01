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Москва
Профиль пользователя Vlad_Pirate

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О себе

Люблю рок музыку, связанную с ней атрибутику и черный цвет 🖤, люблю ходить на рок концерты и вечеринки.

Люблю автомобили и автомобильную культуру, авто-тюнинг ⚙️, люблю покрутить гайки сам 🔧, профессионально связан с этой сферой.

Люблю пешие прогулки как в городе, так и на природе, особенно в хорошую погоду, терпеть не могу холод и зиму 🥶

Люблю кино 🎬, но преимущественно сериалы, хоррор 👻, мистику, исторические, а так же различные интересные образовательные ролики на ютубе. Люблю компьютерные игры, в основном фентези и RPG, никаких танков 😅

Люблю животных, в особенности собак 🐕, от котов не фанатирую.

А еще я люблю вкусно покушать в отличном кафе или ресторане 🍔🥩🍗

Был в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно☣️ Токсичность🪐 Астрология / таро📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🇬🇧 Изучение нового

Не нравится:

😓 Обсудить проблемы📺 Политика✝️ Религия💨 Кальян🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🎭 Театр🍷 Выпить в баре

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Вкусно кушать, общаться

маленькое фото пользователя Olibiskis
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ilyapsarev

Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулось 455 участников

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