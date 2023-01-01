О себе

Люблю рок музыку, связанную с ней атрибутику и черный цвет 🖤, люблю ходить на рок концерты и вечеринки.



Люблю автомобили и автомобильную культуру, авто-тюнинг ⚙️, люблю покрутить гайки сам 🔧, профессионально связан с этой сферой.



Люблю пешие прогулки как в городе, так и на природе, особенно в хорошую погоду, терпеть не могу холод и зиму 🥶



Люблю кино 🎬, но преимущественно сериалы, хоррор 👻, мистику, исторические, а так же различные интересные образовательные ролики на ютубе. Люблю компьютерные игры, в основном фентези и RPG, никаких танков 😅



Люблю животных, в особенности собак 🐕, от котов не фанатирую.



А еще я люблю вкусно покушать в отличном кафе или ресторане 🍔🥩🍗