Москва
Профиль пользователя Vlad_Nor
О себе
Преподаю норвежский, могу много говорить о Норвегии и языках в целом. Люблю детективы, научно-популярные книги, классическую литературу, но должен признаться, что начитанность оставляет желать лучшего. Политика – важная часть жизни, придерживаюсь либеральных взглядов. Люблю классическую и неоклассическую музыку (сам играю на фортепиано), а также джаз. Люблю обсудить сериалы, фильмы, некоторые аниме. Верю в психотерапию.
Профиль обновлён 23 августа 2023 г.
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