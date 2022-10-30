Преподаю норвежский, могу много говорить о Норвегии и языках в целом. Люблю детективы, научно-популярные книги, классическую литературу, но должен признаться, что начитанность оставляет желать лучшего. Политика – важная часть жизни, придерживаюсь либеральных взглядов. Люблю классическую и неоклассическую музыку (сам играю на фортепиано), а также джаз. Люблю обсудить сериалы, фильмы, некоторые аниме. Верю в психотерапию.

Профиль обновлён 23 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📺 Политика ✝️ Религия 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 🇬🇧 Изучение нового ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино

💩 Странный юмор 💰 Инвестиции / бизнес ☣️ Токсичность 🚶‍♀️ Прогуляться 📸 Пофоткаться 🪩 Ночной клуб 💃 Потанцевать

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