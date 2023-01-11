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Москва
Профиль пользователя Vlad_islav

фото пользователя Vlad_islav

О себе

Работаю в фирме, мы изготавливаем ткань и все вещи для министерства обороны

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа🪐 Астрология / таро💩 Шутки про говно🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

☣️ Токсичность🪩 Ночной клуб

События пользователя

Москва → пообщаться

Пообщаться, и при взаимной симпатии сходить куда нибудь

маленькое фото пользователя Adastra
Откликнулся 1 участник

Москва → прогуляться, перекусить

Кто гулять? Юг и юго-запад

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ilyapsarev

Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулись 253 участника

маленькое фото пользователя Malikevich

Москва → прогуляться, перекусить

Веселый и увлекательный Квиз 18+ каждую неделю в пятницу!😉

Откликнулся 61 участник

маленькое фото пользователя AnyaVishneva

Москва → прогуляться, перекусить

подружек/друзей бы

Откликнулись 33 участника

маленькое фото пользователя Ana777

Москва → прогуляться, перекусить

Поужинать в модном месте, погулять, пообщаться

Откликнулось 28 участников

маленькое фото пользователя MaryGr

Москва → прогуляться, перекусить

Настольные игры

Откликнулось 19 участников

маленькое фото пользователя Nastasya23

Москва → прогуляться, перекусить

Болталки, сплетни, обсуждения, ну и конечно же выпивка и туса)))

Откликнулось 17 участников

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Давай пофоткаемся?

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Москва → прогуляться, перекусить

Найти подругу - сходить куда нибудь пообщаться

Откликнулось 14 участников

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