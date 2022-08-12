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Москва
Профиль пользователя Vlad_08

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О себе

Играю в b-ball🏀, периодически путешествую и лёгок на подъем. Только если это не подъем с дивана

Профиль обновлён 4 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏢 Работа 💰 Инвестиции / бизнес 📚 Книги 😊 Поделиться радостью 💨 Кальян 🪩 Ночной клуб 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🎮 Видеоигры 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн

Не нравится:

💩 Шутки про говно 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить
Кто на футбол? Нужен только Fan-Id🥲

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Anita14
Москва → Другое
Я за душевные разговорчики
маленькое фото пользователя Smuzy26
Москва → Другое
Ребят! Кто хочет увидеться и провести классно время пишите)
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