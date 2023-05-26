В поисках интересного, ведь мир полон эмоций и впечатлений. Айтишник, пишу нейросетки. Люблю кино, обожаю Тарантино и хочу уметь писать диалоги как он. Сам немного пишу сценарии, когда-то играл в студ театре, эх, ностальгия. Хожу в зал, немного играю на гитаре. За любой кипишь, кроме голодовки, можем как попить кофе или посмотреть фильмец, так и рвануть на машине до Калуги. TG: @zhuzhel

Профиль обновлён 1 марта 2023 г.

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