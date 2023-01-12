Москва
Профиль пользователя Vlad1312

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Профиль обновлён 11 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📺 Политика

Не нравится:

🏫 Учеба 💩 Странный юмор 🏢 Работа ☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Прокатиться по Москве-реке

Москва → прогуляться, перекусить

Еду купаться на оз. Сенежское

Москва → прогуляться, перекусить

Пообщаться и сходить куда-нибудь

Москва → прогуляться, перекусить

Прогулка, Бирюлёвский дендропарк

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