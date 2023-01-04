Москва
Профиль пользователя Vl_ada

фото пользователя Vl_ada

О себе

Безумно люблю читать. Постоянно хочется куда-то сходить, что-то необычное попробовать, но нет компании

Профиль обновлён 16 мая 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги

Не нравится:

🏢 Работа 💰 Бизнес 📺 Политика ✝️ Религия 🪐 Астрология, таро ☣️ Токсичность 🍿 Фильмы, сериалы 😓 Обсудить проблемы

События пользователя

Москва → сходить на мероприятие

Вечером в клуб на пару часиков. Поболтать за коктейлем🥰

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Alina153
Москва → Другое

Хочу поныть и чтобы ныли мне😩

маленькое фото пользователя baby_mama
Москва → Другое

Ищу подруг❤️‍🔥

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.