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Москва
Профиль пользователя Vjik

фото пользователя Vjik

О себе

Привет! Меня зовут Мари.
Я в адекватном спорте и зоже.
С удовольствием поддержу культурные мероприятия и просто прогулки с приятными собеседниками.

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🏢 Работа🚶‍♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться💨 Кальян✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🎸 Концерт / фестиваль🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн

Не нравится:

☣️ Токсичность📺 Политика🎮 Видеоигры🍷 Выпить в баре

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Dmitry2097

Москва → прогуляться, перекусить

Мне интересны новые люди, обсудим всё или ничего

Откликнулось 39 участников

маленькое фото пользователя Anyfox

Москва → пообщаться

Поиск новых друзей, рассказать о насущном и неважном

Откликнулось 16 участников

маленькое фото пользователя Paha90

Москва → активный отдых

Познакомится, активно провезти время

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя KopM

Москва → прогуляться, перекусить

Приятное времяпровождение

Откликнулись 2 участника

маленькое фото пользователя JonnySheik

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять,нагулять калории,поговорить по душам и много улыбаться

Откликнулись 2 участника

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