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Москва
Привет! Меня зовут Мари.
Москва
Профиль пользователя Vjik
О себе
Привет! Меня зовут Мари.
Я в адекватном спорте и зоже.
С удовольствием поддержу культурные мероприятия и просто прогулки с приятными собеседниками.
Была в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🏢 Работа🚶♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться💨 Кальян✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🚴♀️ Спорт, бег, йога🎸 Концерт / фестиваль🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн
Не нравится:
Участие в других событиях
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