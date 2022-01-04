Москва
Профиль пользователя Vizar

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О себе

Люблю долгие прогулки с приятной беседой, редко выезжаю на велосипеде.
Играю в компьютерные игры, смотрю юмористические шоу.

Профиль обновлён 23 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор 🪐 Астрология / таро 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр

Не нравится:

💃 Потанцевать 💨 Кальян 🪩 Ночной клуб 🍷 Алкоголь 📚 Книги ☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → пообщаться

Топ 3 лучших фильма

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя L_pub
Москва → Другое

Все мы ищем друзей, но не можем поддержать общение

маленькое фото пользователя Kotik_katysha
Москва → Другое

Уважаемые господа ))

маленькое фото пользователя Nensy
Москва → Другое

Привееет🧸 В поиске друзей/подруг.

маленькое фото пользователя Flint
Москва → Другое

Поделитесь музыкой что вас побуждает к действиям ребят

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