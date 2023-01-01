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Москва
Москва
Профиль пользователя Vixp
О себе
Люблю, играть в футбол, люблю гулять и просто посидеть пообщаться
Был в сети две недели назад
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🐈 Домашние животные🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино
Не нравится:
☣️ Токсичность💩 Шутки про говно🎬 Могу посоветовать фильм🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика✝️ Религия📚 Книги🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Алкоголь🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр
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