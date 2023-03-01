Москва
Профиль пользователя Vivishka

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О себе

Недавно в Москве, в поисках новых знакомств 🙈

Профиль обновлён 3 мая 2023 г.

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Давай узнаем друг друга за бокалом вина ☺️

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Wwweslliis
Москва → Другое

Хочу найти подругу🐁

маленькое фото пользователя Kotletkin
Москва → Другое

Покурить кальян вечером

маленькое фото пользователя ArmanKrasnogorsk
Москва → Другое

Клуб, бар за компанию. Подружиться, потусить!

маленькое фото пользователя nikolaiGPT
Москва → Другое

Го тусить в бар/гулять по центру

маленькое фото пользователя 07Maksim
Москва → Другое

Выпить в баре

маленькое фото пользователя isxmarat
Москва → Другое

Предлагайте все что угодно

маленькое фото пользователя Polar
Москва → Другое

Прогуляться, перекусить)

маленькое фото пользователя PacificGuyM
Москва → Другое

Душевная и интересная встреча!

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.