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Москва
Немного рисую, самоучка :3
Москва
Профиль пользователя Vityusha28
О себе
Немного рисую, самоучка :3
Слушаю абсолютно разную музыку
Люблю играть в компик :D
Люблю зверух 🥺
Была в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие💬 Пообщаться онлайн🚶♀️ Прогуляться🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино
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