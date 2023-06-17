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Москва
Профиль пользователя Vityusha28

фото пользователя Vityusha28

О себе

Немного рисую, самоучка :3
Слушаю абсолютно разную музыку
Люблю играть в компик :D
Люблю зверух 🥺

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие💬 Пообщаться онлайн🚶‍♀️ Прогуляться🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино

События пользователя

Москва → пообщаться

Очень грустненько :( ✨

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Откликнулось 5 участников
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