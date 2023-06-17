Немного рисую, самоучка :3 Слушаю абсолютно разную музыку Люблю играть в компик :D Люблю зверух 🥺

Была в сети пару дней назад

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