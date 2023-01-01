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Москва
Занимаюсь спортом в том плане, что обожаю кататься на велике, в зал сходить и волейбол поиграть.
Москва
Профиль пользователя Vityazavr
О себе
Занимаюсь спортом в том плане, что обожаю кататься на велике, в зал сходить и волейбол поиграть.
Так же люблю посмотреть фильмы на разные жанры. Также работают с музыкой, дикий меломан😺
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения🪐 Астрология / таро📚 Книги🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Спорт, бег, йога🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие
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