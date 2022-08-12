Москва
Профиль пользователя Vitaliy999
О себе
За движ и любой кипешь🤣🔥кроме голодовки😉
Профиль обновлён 16 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 😊 Поделиться радостью 📚 Книги 🐈 Домашние животные 🚶♀️ Прогуляться 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🚴♀️ Активный отдых / спорт 🎸 Концерт / фестиваль 🖼 Выставка / музей ✈️ Путешествия 🇬🇧 Изучение нового 🎭 Театр 💃 Потанцевать
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Хочу прогуляться, сходить куда нибудь.
Москва → Другое
Хочется найти классный и общительных знакомых✨
Москва → Другое
Составлю любую компанию
Москва → Другое
рада новым знакомствам💘
Москва → Другое
Завести близких друзей✨
Москва → Другое
Хотела бы найти друзей/подруг , кто так же любит прогулки.
Москва → Другое
В выходные хочу прогуляться в Коломенском парке! Буду Рада компании ☺️
Москва → Другое
Велопрогулка по Москве
Москва → Другое
Погулять с собаками
Москва → Другое
Пойти гулять прям сейчас
Москва → Другое
сапы в сб или вскр
Москва → Другое
Прогуляться , перекусить
Москва → Другое
Ищу подругу или друга)) гулять по Москве, в свободное для обоих время)
Москва → Другое
Прогулка, разговор по душам
Москва → Другое
Погулять на выходных)
Москва → Другое
Вместе попить кофе
Москва → Другое
Найти друзей, для совместных мероприятий.
Москва → Другое
Прогулка в Коломенском, Царицыно или в центре
Москва → Другое
Поехать в усадьбу Остафьево 06.08., там парк, музей , концерт ☺️
Москва → Другое
Хочу общаться с простыми и открытыми людьми! ЦАО 😁
Москва → Другое
Покататься на лонгборде / серфскейте
Москва → Другое
Концерт на теплоходе❤️🔥 Сектор газа ❤️🔥❤️🔥❤️🔥кто хочет пойти?)
Москва → Другое
Пойти гулять по Садовому
Москва → Другое
Покататься на теплоходе по Москве реке
Москва → Другое
Сходить на урбан форум
Москва → Другое
Найти друзей для совместных прогулок 😊
Москва → Другое
Сходить в кино
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