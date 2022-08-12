Москва
Профиль пользователя Vitaliy999

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О себе

За движ и любой кипешь🤣🔥кроме голодовки😉

Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 😊 Поделиться радостью 📚 Книги 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🎸 Концерт / фестиваль 🖼 Выставка / музей ✈️ Путешествия 🇬🇧 Изучение нового 🎭 Театр 💃 Потанцевать

События пользователя

Москва → активный отдых

Кто идет плгулять:)

Москва → прогуляться, перекусить

Идем гуляять😃⚘️🌿💫

Москва → прогуляться, перекусить

Идем погулять))

Москва → прогуляться, перекусить

Идем погуляять🌿🌞💫💥

Москва → прогуляться, перекусить

Привеет))) идем погулять

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Anjjjj
Москва → Другое

Хочу прогуляться, сходить куда нибудь.

маленькое фото пользователя Kristinser
Москва → Другое

Хочется найти классный и общительных знакомых✨

маленькое фото пользователя Dashul4ka
Москва → Другое

Составлю любую компанию

маленькое фото пользователя viedarie
Москва → Другое

рада новым знакомствам💘

маленькое фото пользователя Julie.J
Москва → Другое

Завести близких друзей✨

маленькое фото пользователя Anastasia93_0900
Москва → Другое

Хотела бы найти друзей/подруг , кто так же любит прогулки.

Москва → Другое

В выходные хочу прогуляться в Коломенском парке! Буду Рада компании ☺️

маленькое фото пользователя Polin.Malin
Москва → Другое

Велопрогулка по Москве

маленькое фото пользователя mww.llx
Москва → Другое

Погулять с собаками

маленькое фото пользователя LerochkaLera1
Москва → Другое

Пойти гулять прям сейчас

маленькое фото пользователя ag11rl
Москва → Другое

сапы в сб или вскр

маленькое фото пользователя 91Bb
Москва → Другое

Прогуляться , перекусить

Москва → Другое

Ищу подругу или друга)) гулять по Москве, в свободное для обоих время)

маленькое фото пользователя Evgesha123
Москва → Другое

Прогулка, разговор по душам

маленькое фото пользователя StasiaShefv
Москва → Другое

Погулять на выходных)

маленькое фото пользователя Mariariaz
Москва → Другое

Вместе попить кофе

маленькое фото пользователя Natali_13
Москва → Другое

Найти друзей, для совместных мероприятий.

маленькое фото пользователя Nastasiyhka
Москва → Другое

Прогулка в Коломенском, Царицыно или в центре

Москва → Другое

Поехать в усадьбу Остафьево 06.08., там парк, музей , концерт ☺️

Москва → Другое

Хочу общаться с простыми и открытыми людьми! ЦАО 😁

маленькое фото пользователя Kira_lebiga
Москва → Другое

Покататься на лонгборде / серфскейте

маленькое фото пользователя Mary14
Москва → Другое

Концерт на теплоходе❤️‍🔥 Сектор газа ❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥кто хочет пойти?)

маленькое фото пользователя LerochkaLera1
Москва → Другое

Пойти гулять по Садовому

маленькое фото пользователя Mary14
Москва → Другое

Покататься на теплоходе по Москве реке

маленькое фото пользователя Mirmilei
Москва → Другое

Сходить на урбан форум

маленькое фото пользователя Irina_pil
Москва → Другое

Найти друзей для совместных прогулок 😊

маленькое фото пользователя Elena_Belykh
Москва → Другое

Сходить в кино

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