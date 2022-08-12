Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

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Москва → Другое Покататься на теплоходе по Москве реке

Москва → Другое Хочу общаться с простыми и открытыми людьми! ЦАО 😁

Москва → Другое Поехать в усадьбу Остафьево 06.08., там парк, музей , концерт ☺️

Москва → Другое Прогулка в Коломенском, Царицыно или в центре

Москва → Другое Ищу подругу или друга)) гулять по Москве, в свободное для обоих время)

Москва → Другое сапы в сб или вскр

Москва → Другое В выходные хочу прогуляться в Коломенском парке! Буду Рада компании ☺️

Москва → Другое Хотела бы найти друзей/подруг , кто так же любит прогулки.

Москва → Другое Хочу прогуляться, сходить куда нибудь.

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InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.