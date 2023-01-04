Я легкая на подъем, каждые выходные куда-то выбираюсь. Летом объездили с друзьями все подсмосковные усадьбы, зимой гоняем по музеям (от музея Пушкина до крохотных малоизвестных выставок). Из ближайших активностей - выставка в Доме Гоголя о книжной полке Булгакова, поездка на выходные в конный клуб Хвоя Хутор, вечер спа в комплексе Термолэнд, а еще пойдем в Lila с девочками пробовать очередной их знаменитый десерт.

Профиль обновлён 2 марта 2023 г.

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🪐 Астрология, таро

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