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Москва
Эмоционально стабилен, с чувством юмора.
Москва
Профиль пользователя Vitalik2223
О себе
Эмоционально стабилен, с чувством юмора.
Общительный. Добрый, заботливый, организованный. Сильный характером, уверенный в себе. Трудолюбивый.
Много работаю. Живу спортом. Не одобряю ложь, корысть, злость, грубость. Буду рад знакомству )
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
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