Москва

Профиль пользователя Vitalik2223

О себе Эмоционально стабилен, с чувством юмора.

Общительный. Добрый, заботливый, организованный. Сильный характером, уверенный в себе. Трудолюбивый.

Много работаю. Живу спортом. Не одобряю ложь, корысть, злость, грубость. Буду рад знакомству )

Был в сети на прошлой неделе

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