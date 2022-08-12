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Москва
Профиль пользователя Vitalik2223

фото пользователя Vitalik2223

О себе

Эмоционально стабилен, с чувством юмора.
Общительный. Добрый, заботливый, организованный. Сильный характером, уверенный в себе. Трудолюбивый.
Много работаю. Живу спортом. Не одобряю ложь, корысть, злость, грубость. Буду рад знакомству )

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🚶‍♀️ Прогуляться🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие💃 Потанцевать
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