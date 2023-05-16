Москва
Профиль пользователя Vitaliia
О себе
Люблю играть в настольные игры, занимаюсь английским и немецким языками, занимаюсь фитнесом, катаюсь на велосипеде, самокате, коньках. Опробовала новый вид спорта - sup сёрфинг! Люблю прогулки по паркам и интересные разговоры)))
Профиль обновлён 8 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Женское комьюнити
Ищу подруг!💕
Поиграть в настольки
Ищу прекрасного человека , который сможет стать мне другом ❤️
прогуляться по Москве и отлично провести время
общения и, возможно, прогулок. ⚠️: не пью, не курю, не хожу по клубам
Хочу пообщаться на любые темы)) В дальнейшем найти подруг))
Общение дружба
Предлагаю сходить вместе прогуляться компаний, создам чат, кто вступит
Сходить на игры до конца июня🧠
Прогуляться в парке, пообщаться
Прогуляться по Москве в хорошей компании
Ищу компаньонок/подруг🌷
Поиграть в настолки
Сходить в парк
+ найти новые знакомства и создать прекрасные фотографии 📸🌸
Покататься на самокатах где-нибудь и пообщаться)
Другие пользователи из города Москва
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