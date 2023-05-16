Люблю играть в настольные игры, занимаюсь английским и немецким языками, занимаюсь фитнесом, катаюсь на велосипеде, самокате, коньках. Опробовала новый вид спорта - sup сёрфинг! Люблю прогулки по паркам и интересные разговоры)))

Профиль обновлён 8 июля 2023 г.

🐈 Домашние животные 🏫 Учеба 🏢 Работа 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы 😊 Поделиться радостью 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы

☣️ Токсичность 🪐 Астрология, таро ✝️ Религия 💩 Странный юмор 📺 Политика 💰 Бизнес

Москва → Другое Покататься на самокатах где-нибудь и пообщаться)

Москва → Другое Прогуляться по Москве в хорошей компании

Москва → Другое Сходить на игры до конца июня🧠

Москва → Другое Хочу пообщаться на любые темы)) В дальнейшем найти подруг))

Москва → Другое общения и, возможно, прогулок. ⚠️: не пью, не курю, не хожу по клубам

Москва → Другое прогуляться по Москве и отлично провести время

Москва → Другое Ищу прекрасного человека , который сможет стать мне другом ❤️

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

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