Москва
Профиль пользователя Vitaliia

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О себе

Люблю играть в настольные игры, занимаюсь английским и немецким языками, занимаюсь фитнесом, катаюсь на велосипеде, самокате, коньках. Опробовала новый вид спорта - sup сёрфинг! Люблю прогулки по паркам и интересные разговоры)))

Профиль обновлён 8 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные 🏫 Учеба 🏢 Работа 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы 😊 Поделиться радостью 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы

Не нравится:

☣️ Токсичность 🪐 Астрология, таро ✝️ Религия 💩 Странный юмор 📺 Политика 💰 Бизнес

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять в Парке Горького 😊

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Asiya
Москва → Другое

Женское комьюнити

маленькое фото пользователя Nata1i
Москва → Другое

Ищу подруг!💕

маленькое фото пользователя Alena9
Москва → Другое

Поиграть в настольки

маленькое фото пользователя Nika_deliche
Москва → Другое

Ищу прекрасного человека , который сможет стать мне другом ❤️

маленькое фото пользователя ksu_ksu
Москва → Другое

прогуляться по Москве и отлично провести время

маленькое фото пользователя Ali_na
Москва → Другое

общения и, возможно, прогулок. ⚠️: не пью, не курю, не хожу по клубам

маленькое фото пользователя Olga777
Москва → Другое

Хочу пообщаться на любые темы)) В дальнейшем найти подруг))

маленькое фото пользователя 03Alina
Москва → Другое

Общение дружба

маленькое фото пользователя AlinaMayak
Москва → Другое

Предлагаю сходить вместе прогуляться компаний, создам чат, кто вступит

маленькое фото пользователя nnikol
Москва → Другое

Сходить на игры до конца июня🧠

маленькое фото пользователя Daria77
Москва → Другое

Прогуляться в парке, пообщаться

маленькое фото пользователя goshanto
Москва → Другое

Прогуляться по Москве в хорошей компании

маленькое фото пользователя Alina13
Москва → Другое

Ищу компаньонок/подруг🌷

маленькое фото пользователя Vladimir_11
Москва → Другое

Поиграть в настолки

маленькое фото пользователя LerochkaLera1
Москва → Другое

Сходить в парк

маленькое фото пользователя Photo_fetishh
Москва → Другое

+ найти новые знакомства и создать прекрасные фотографии 📸🌸

маленькое фото пользователя Nekit
Москва → Другое

Покататься на самокатах где-нибудь и пообщаться)

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