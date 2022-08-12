Москва
Профиль пользователя Vitalii31
О себе
Я не за любой движ, меня волнует с кем и куда пойти, так как много работы, а свободного времени не очень много. Но отдыхать же тоже надо, и лучше это делать в приятной компании.
Профиль обновлён 25 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
События пользователя
Участие в других событиях
Хочу собрать компанию, возможно с кем-то в дальнейшем подружимся 👀
За душевное и открытое общение 😊
Классно провести выходные) Посидеть в красивом месте, потанцевать)
Хочу прогуляться, сходить куда нибудь.
Словила грустинку в жизни, ищу новые знакомства и активные приключения
Ищу весёлых и классных людей, для активного времяпрепровождения
найти подруг 💘💘💘
Завести близких друзей✨
Хочется найти классный и общительных знакомых✨
Пойти гулять прям сейчас
Играть в большой теннис
В субботу 19 августа потусить в баре, потанцевать и пообщаться😍
Тусить кто хочет? ✨✨✨
Ищу компанию на выходные
Концерт Macan, 20:00, зеленый театр
Поехать куда-нибудь на природу, Россия (Алтай), и заграницу
Лофт 19 августа. шашлык, конкурсы и подарок для девушек. Кто со мной?
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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.