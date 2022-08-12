Я не за любой движ, меня волнует с кем и куда пойти, так как много работы, а свободного времени не очень много. Но отдыхать же тоже надо, и лучше это делать в приятной компании.

Профиль обновлён 25 августа 2023 г.

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🎮 Видеоигры 🎲 Настольные игры 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей

Москва → Другое Лофт 19 августа. шашлык, конкурсы и подарок для девушек. Кто со мной?

Москва → Другое Поехать куда-нибудь на природу, Россия (Алтай), и заграницу

Москва → Другое В субботу 19 августа потусить в баре, потанцевать и пообщаться😍

Москва → Другое Ищу весёлых и классных людей, для активного времяпрепровождения

Москва → Другое Словила грустинку в жизни, ищу новые знакомства и активные приключения

Москва → Другое Хочу прогуляться, сходить куда нибудь.

Москва → Другое За душевное и открытое общение 😊

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