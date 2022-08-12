Москва
Профиль пользователя Vitalii31

фото пользователя Vitalii31
фото #2 пользователя Vitalii31
фото #3 пользователя Vitalii31
фото #4 пользователя Vitalii31
фото #5 пользователя Vitalii31

О себе

Я не за любой движ, меня волнует с кем и куда пойти, так как много работы, а свободного времени не очень много. Но отдыхать же тоже надо, и лучше это делать в приятной компании.

Профиль обновлён 25 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🎮 Видеоигры 🎲 Настольные игры 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Сходить куда-нибудь вместе, решим, в зависимости от общих интересов

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Lurevone
Москва → Другое

Хочу собрать компанию, возможно с кем-то в дальнейшем подружимся 👀

маленькое фото пользователя Mary7
Москва → Другое

За душевное и открытое общение 😊

маленькое фото пользователя Anastasiyaaa
Москва → Другое

Классно провести выходные) Посидеть в красивом месте, потанцевать)

маленькое фото пользователя Anjjjj
Москва → Другое

Хочу прогуляться, сходить куда нибудь.

маленькое фото пользователя AnnSoul
Москва → Другое

Словила грустинку в жизни, ищу новые знакомства и активные приключения

маленькое фото пользователя Nastyakotya
Москва → Другое

Ищу весёлых и классных людей, для активного времяпрепровождения

маленькое фото пользователя viedarie
Москва → Другое

найти подруг 💘💘💘

маленькое фото пользователя Julie.J
Москва → Другое

Завести близких друзей✨

маленькое фото пользователя Kristinser
Москва → Другое

Хочется найти классный и общительных знакомых✨

маленькое фото пользователя LerochkaLera1
Москва → Другое

Пойти гулять прям сейчас

маленькое фото пользователя Mari007
Москва → Другое

Играть в большой теннис

маленькое фото пользователя AlenaIvanova
Москва → Другое

В субботу 19 августа потусить в баре, потанцевать и пообщаться😍

маленькое фото пользователя alinmusin
Москва → Другое

Тусить кто хочет? ✨✨✨

маленькое фото пользователя JuliaShiny
Москва → Другое

Ищу компанию на выходные

маленькое фото пользователя Maria1221
Москва → Другое

Концерт Macan, 20:00, зеленый театр

маленькое фото пользователя Tush
Москва → Другое

Поехать куда-нибудь на природу, Россия (Алтай), и заграницу

маленькое фото пользователя Fox_fyr
Москва → Другое

Лофт 19 августа. шашлык, конкурсы и подарок для девушек. Кто со мной?

маленькое фото пользователя Olush
Москва → Другое

Поиск новых друзей

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.