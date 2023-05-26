Москва
Профиль пользователя Vita_Victoria

фото пользователя Vita_Victoria
фото #2 пользователя Vita_Victoria

О себе

Привет) хотелось бы просто иметь людей, с которыми можно гулять, собираться на разные мероприятия или даже путешествовать.
Я занимаюсь музыкой, люблю ходить на разные Мк, да вообще за любой движ.

Профиль обновлён 2 июля 2023 г.

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Хочется погулять по теплой Москве

Москва → прогуляться, перекусить

Что-нибудь посетить, куда-нибудь сходить )

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять по Екатерининскому парку

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять по измайловскому парку

Участие в других событиях

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Ищу подруг!💕

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На выставку, погулять

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