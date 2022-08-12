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Москва
Профиль пользователя Viskas

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О себе

Достаточно общительная и легка на подъём. Очень люблю слушать музыку и познавать новое. Увлекаюсь шитьём, рисованием, психологией, таро, маникюром и многим другим... Хочу завести друзей для совместных прогулок и посиделок.

Профиль обновлён 2 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🪐 Астрология / таро 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр

Не нравится:

💩 Шутки про говно ☣️ Токсичность 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🍿 Сходить в кино 🪩 Ночной клуб

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить
Найдись подруга дорогая! Чайник горячий, печенье свежее.

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Ищу новых подруг, с которыми можно поболтать на любые темы
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