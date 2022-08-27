Хочу найти подружек, новые знакомства (только девушки), посидеть где-то, поговорить о чем угодно) Погулять в центре, новые места) Пофоткаться. А еще очень хочу начать вести свой блог, и ищу таких же девушек, чтобы делиться опытом и вместе обсуждать эту тему, помогать друг другу снимать рилс😍💛

Профиль обновлён 17 августа 2023 г.

🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🖼 Выставка / музей ✈️ Путешествия 🍿 Сходить в кино 🇬🇧 Изучение нового

📺 Политика 🪩 Ночной клуб

Москва → Другое Найти интересных и близких по духу людей 🫶🏻

Москва → Другое Хочу собрать компанию, возможно с кем-то в дальнейшем подружимся 👀

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.