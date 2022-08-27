Москва
Профиль пользователя vioshka
О себе
Хочу найти подружек, новые знакомства (только девушки), посидеть где-то, поговорить о чем угодно)
Погулять в центре, новые места)
Пофоткаться. А еще очень хочу начать вести свой блог, и ищу таких же девушек, чтобы делиться опытом и вместе обсуждать эту тему, помогать друг другу снимать рилс😍💛
Профиль обновлён 17 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
Участие в других событиях
Хочу собрать компанию, возможно с кем-то в дальнейшем подружимся 👀
Ищу подруг 🙋🏼♀️
Найти подружек
создать женское комьюнити!
Ищу душевные интересные знакомства 🖤
Найти интересных и близких по духу людей 🫶🏻
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