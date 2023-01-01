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Москва
Москва
Профиль пользователя ViolettaK
О себе
Я художник, работаю в ивенте. Курю. За любой движ, люблю когда приключения, люблю когда не скучно, люблю плавать, смотреть на красивое и интересных людей. Хочу начать заниматься боксом регулярно. Люблю глубокие разговоры, не люблю настолки.
Была в сети вчера
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🏢 Работа💩 Шутки про говно📚 Книги💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться🍷 Выпить в баре🚴♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие💨 Кальян🪩 Ночной клуб🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать🖼 Выставка / музей🇬🇧 Изучение нового🎭 Театр🚶♀️ Прогуляться
Не нравится:
✝️ Религия💰 Инвестиции / бизнес🪐 Астрология / таро🐈 Домашние животные🎲 Настольные игры🍿 Сходить в кино🎮 Видеоигры🍴 Кафе / ресторан
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