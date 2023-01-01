О себе

Я художник, работаю в ивенте. Курю. За любой движ, люблю когда приключения, люблю когда не скучно, люблю плавать, смотреть на красивое и интересных людей. Хочу начать заниматься боксом регулярно. Люблю глубокие разговоры, не люблю настолки.