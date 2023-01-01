⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва

Москва
Профиль пользователя ViolettaK

фото пользователя ViolettaK

О себе

Я художник, работаю в ивенте. Курю. За любой движ, люблю когда приключения, люблю когда не скучно, люблю плавать, смотреть на красивое и интересных людей. Хочу начать заниматься боксом регулярно. Люблю глубокие разговоры, не люблю настолки.

Была в сети вчера

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🏢 Работа💩 Шутки про говно📚 Книги💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться🍷 Выпить в баре🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие💨 Кальян🪩 Ночной клуб🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать🖼 Выставка / музей🇬🇧 Изучение нового🎭 Театр🚶‍♀️ Прогуляться

Не нравится:

✝️ Религия💰 Инвестиции / бизнес🪐 Астрология / таро🐈 Домашние животные🎲 Настольные игры🍿 Сходить в кино🎮 Видеоигры🍴 Кафе / ресторан
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

маленькое фото пользователя NataliAnuf
маленькое фото пользователя Olibiskis
маленькое фото пользователя Babaikaya
маленькое фото пользователя Toria
маленькое фото пользователя Jack
маленькое фото пользователя MaryGr
маленькое фото пользователя KseNikA
маленькое фото пользователя LerochkaLera1
маленькое фото пользователя Tatiana_99
маленькое фото пользователя Alena_z1
маленькое фото пользователя Elizabeth_Y
маленькое фото пользователя Edo99
маленькое фото пользователя AnnaBerg
маленькое фото пользователя GeorgyBolt
маленькое фото пользователя Viktoria_v
маленькое фото пользователя Iness
маленькое фото пользователя Alex_hase
маленькое фото пользователя Lera0904
маленькое фото пользователя Misha_philosoph
маленькое фото пользователя Julia_Via
маленькое фото пользователя Anniiikka
маленькое фото пользователя Llera
маленькое фото пользователя romayak
маленькое фото пользователя Cath
маленькое фото пользователя Marvelous_Elena
маленькое фото пользователя nature_city
маленькое фото пользователя Viera
маленькое фото пользователя borodin21171

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам