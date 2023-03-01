Москва

Профиль пользователя violetta_ba

О себе я учусь в школе, в химическом классе.

читаю книги в жанре фэнтези и adult young

люблю проводить время на свежем воздухе

Была в сети на прошлой неделе

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