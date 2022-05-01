Москва
Профиль пользователя Vinchik
О себе
Фронтенд-разработчик
Катаюсь на великие, реже чем хотелось бы)
Раньше был киноманом, потом перешёл на более "тяжёлое" смотрилово - сериалы (список, кажется, перевалил уже за сотню).
Люблю обмениваться знаниями, опытом.
Интересуют темы психологии, it, дизайна, искусства. Сам во многих темах не сведущ, но послушать люблю)
Хотел тут окунуться в мир документального кино о природе, дизайне и искусстве, но оказалось, что многое из современного - вода. (Подкасты Арзамас даже без картинки намного интереснее). Может кто посоветует что-то?
Теги:
фронтенд, дизайн, искусство,
поболтать, погулять, покататься,
кино, вино, домино,
сериалы, психология, психофармакалогия,
философия, история быта и искусства,
аудиокниги, экология...
Профиль обновлён 14 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Москва
Ищешь друзей и компанию в городе Москва?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.