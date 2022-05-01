Фронтенд-разработчик Катаюсь на великие, реже чем хотелось бы) Раньше был киноманом, потом перешёл на более "тяжёлое" смотрилово - сериалы (список, кажется, перевалил уже за сотню). Люблю обмениваться знаниями, опытом. Интересуют темы психологии, it, дизайна, искусства. Сам во многих темах не сведущ, но послушать люблю) Хотел тут окунуться в мир документального кино о природе, дизайне и искусстве, но оказалось, что многое из современного - вода. (Подкасты Арзамас даже без картинки намного интереснее). Может кто посоветует что-то? Теги: фронтенд, дизайн, искусство, поболтать, погулять, покататься, кино, вино, домино, сериалы, психология, психофармакалогия, философия, история быта и искусства, аудиокниги, экология...

Профиль обновлён 14 августа 2023 г.

🍿 Сходить в кино 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🇬🇧 Изучение нового 🍷 Алкоголь 📚 Книги 🖼 Выставка / музей

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