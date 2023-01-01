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Москва
Москва
Профиль пользователя ViM434
О себе
Всем привет, я Вика, мне 25 лет. Ищу компанию для игры в настолки в Москве
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💰 Инвестиции / бизнес🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🏢 Работа🐈 Домашние животные🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового📸 Пофоткаться🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль
Не нравится:
😓 Обсудить проблемы📺 Политика✝️ Религия☣️ Токсичность🪩 Ночной клуб🎭 Театр🚴♀️ Активный отдых / спорт🍷 Алкоголь
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