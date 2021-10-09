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Москва
Москва
Профиль пользователя Vilka
О себе
Пока изучаю приложение, чуть позже расскажу о себе)
Была в сети вчера
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
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