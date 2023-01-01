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Москва
Профиль пользователя vikusssss_ss

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О себе

я считаю себя разносторонней личностью, так как учусь на химика-ядерщика, работаю тренером, увлекаюсь психологией и хочу развиваться в сфере креаторства, но в свободное время предпочитаю поспать🤡

💪🏽итак, как я уже и сказала, я работаю тренером в студии растяжки, исходя из этого можно понять, что мне интересен спорт, я люблю делать своего рода подкачки, а затем растягивать мышцы; зимой люблю кататься на лыжах и хочу попробовать что-то экстремальное(горные лыжи/сноуборд), ещё я много хожу пешком и обожаю танцевать

👩‍🍳я очень люблю готовить и умею это делать, но только на красивой кухне с хорошей посудой!

🎧я меломан, поэтому слушаю все что нравится, в последнее время разделяю творчество рок исполнителей

📖к своему стыду, читаю я не очень много, но иногда нахожу время, обычно это книги на тему психологии или саморазвития

🍿в общем и целом, при просмотре фильмов/сериалов я за любой кипиш, но сразу скажу, что боюсь ужастиков и не очень люблю мелодрамы (но некоторые все же 💔), в одиночку я предпочитаю смотреть что-то тяжелое, основанное на реальных событиях, нахожу очень интересными фильмы и документалки про маньяков, также люблю посмотреть что-то на эту тему на ютубе, иногда имею большое желание пересмотреть старые мультики

ещё у меня хорошее чувство юмора и постоянные жизненные траблы, поэтому стендап вам будет обеспечен

короче, я люблю фильмы про маньяков, пасту, кофе, цветы и долгие объятия 💔

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино

Не нравится:

📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

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