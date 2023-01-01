О себе

я считаю себя разносторонней личностью, так как учусь на химика-ядерщика, работаю тренером, увлекаюсь психологией и хочу развиваться в сфере креаторства, но в свободное время предпочитаю поспать🤡



💪🏽итак, как я уже и сказала, я работаю тренером в студии растяжки, исходя из этого можно понять, что мне интересен спорт, я люблю делать своего рода подкачки, а затем растягивать мышцы; зимой люблю кататься на лыжах и хочу попробовать что-то экстремальное(горные лыжи/сноуборд), ещё я много хожу пешком и обожаю танцевать



👩‍🍳я очень люблю готовить и умею это делать, но только на красивой кухне с хорошей посудой!



🎧я меломан, поэтому слушаю все что нравится, в последнее время разделяю творчество рок исполнителей



📖к своему стыду, читаю я не очень много, но иногда нахожу время, обычно это книги на тему психологии или саморазвития



🍿в общем и целом, при просмотре фильмов/сериалов я за любой кипиш, но сразу скажу, что боюсь ужастиков и не очень люблю мелодрамы (но некоторые все же 💔), в одиночку я предпочитаю смотреть что-то тяжелое, основанное на реальных событиях, нахожу очень интересными фильмы и документалки про маньяков, также люблю посмотреть что-то на эту тему на ютубе, иногда имею большое желание пересмотреть старые мультики



ещё у меня хорошее чувство юмора и постоянные жизненные траблы, поэтому стендап вам будет обеспечен



короче, я люблю фильмы про маньяков, пасту, кофе, цветы и долгие объятия 💔