Москва
Профиль пользователя vikusssss_ss
О себе
я считаю себя разносторонней личностью, так как учусь на химика-ядерщика, работаю тренером, увлекаюсь психологией и хочу развиваться в сфере креаторства, но в свободное время предпочитаю поспать🤡
💪🏽итак, как я уже и сказала, я работаю тренером в студии растяжки, исходя из этого можно понять, что мне интересен спорт, я люблю делать своего рода подкачки, а затем растягивать мышцы; зимой люблю кататься на лыжах и хочу попробовать что-то экстремальное(горные лыжи/сноуборд), ещё я много хожу пешком и обожаю танцевать
👩🍳я очень люблю готовить и умею это делать, но только на красивой кухне с хорошей посудой!
🎧я меломан, поэтому слушаю все что нравится, в последнее время разделяю творчество рок исполнителей
📖к своему стыду, читаю я не очень много, но иногда нахожу время, обычно это книги на тему психологии или саморазвития
🍿в общем и целом, при просмотре фильмов/сериалов я за любой кипиш, но сразу скажу, что боюсь ужастиков и не очень люблю мелодрамы (но некоторые все же 💔), в одиночку я предпочитаю смотреть что-то тяжелое, основанное на реальных событиях, нахожу очень интересными фильмы и документалки про маньяков, также люблю посмотреть что-то на эту тему на ютубе, иногда имею большое желание пересмотреть старые мультики
ещё у меня хорошее чувство юмора и постоянные жизненные траблы, поэтому стендап вам будет обеспечен
короче, я люблю фильмы про маньяков, пасту, кофе, цветы и долгие объятия 💔
Была в сети на прошлой неделе
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