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Ищу новые знакомства .Хотелось бы поболтать, узнать друг друга,а дальше в путь.

Переехала совсем недавно. Хочу найти подруг, новые знакомства 💕💕💕

Приглашаю в разговорный клуб английского и испанского языков!

пойдемте в рестик, музей, выставку, куда угодно, не могу сидеть дома🫣

Кому нужна подработка пишите. Работа на выезде.

Взять кофе и гулять, болтая обо всем на свете🤭

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Ищешь с кем встретиться?

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