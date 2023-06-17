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Москва
Москва
Профиль пользователя vikule4ka_00
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Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги💰 Инвестиции / бизнес😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🏫 Учеба🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового📸 Пофоткаться💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие💃 Потанцевать
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