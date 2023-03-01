Москва
Профиль пользователя Viku

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О себе

Книги, фильмы, бег, сноуборд, коньки, вино, кофе

Профиль обновлён 12 мая 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🏢 Работа 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 🪐 Астрология, таро 🏫 Учеба 💰 Бизнес

Не нравится:

☣️ Токсичность ✝️ Религия 📺 Политика

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Покурить кальян на набережной у капота 😺

Москва → пообщаться

Найти друга в своем р-не

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