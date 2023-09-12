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Москва
Профиль пользователя Viktoshka

фото пользователя Viktoshka

О себе

Играю в игры, нужно выбраться из одиночества 🙂

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы🏫 Учеба🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры🚴‍♀️ Активный отдых / спорт💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб💨 Кальян📸 Пофоткаться🖼 Выставка / музей

События пользователя

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Игрульки в компьютерные игры

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Участие в других событиях

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