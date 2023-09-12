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Москва
Москва
Профиль пользователя Viktoriya_beauty
О себе
Занимаюсь своим проектом в сфере детских праздников, изучаю астрологию, развиваюсь духовно
Была в сети две недели назад
Общаюсь на темы:
🏢 Работа💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие🪐 Астрология / таро🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться🎭 Театр🇬🇧 Изучение нового
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