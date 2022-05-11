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Москва
Поняла, что везучая, когда выехала с парковки, и на мое место тут же упало дерево🫣
Москва
Профиль пользователя Viktoriya1
О себе
Поняла, что везучая, когда выехала с парковки, и на мое место тут же упало дерево🫣
Спускаюсь в пещеры, карабкаюсь в горы ⛰🤪
Люблю контрасты, драйв и динамичность🤘🏼
В мужчине ценю развитую эмпатию, ориентированность на отношения, профессиональную состоятельность 👌🏻
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🪩 Ночной клуб🎸 Концерт / фестиваль🍴 Кафе / ресторан💃 Потанцевать🎭 Театр
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