О себе

Поняла, что везучая, когда выехала с парковки, и на мое место тут же упало дерево🫣

Спускаюсь в пещеры, карабкаюсь в горы ⛰🤪

Люблю контрасты, драйв и динамичность🤘🏼

В мужчине ценю развитую эмпатию, ориентированность на отношения, профессиональную состоятельность 👌🏻