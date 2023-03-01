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Хабаровск
Хабаровск
Профиль пользователя Viktoriya
О себе
Мама в декрете,ищу подруг для общения (желательно в соц.сетях а не здесь).О себе немного:добрая,умею выслушать где-то подсказать и посоветовать,рада общению и новым знакомствам)
Была в сети сегодня
Пообщалась с более чем 10 пользователями
Общаюсь на темы:
🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться🍷 Алкоголь✈️ Найти попутчика в путешествие💨 Кальян💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🍴 Кафе / ресторан
События пользователя
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