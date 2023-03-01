Хабаровск

Профиль пользователя Viktoriya

О себе Мама в декрете,ищу подруг для общения (желательно в соц.сетях а не здесь).О себе немного:добрая,умею выслушать где-то подсказать и посоветовать,рада общению и новым знакомствам)

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