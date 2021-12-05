Я занимаюсь танцами направление high heels , рисую , web-дизайном. В свободное время я люблю ходить в кафе, рестораны , выставки и интересные мероприятия. не веду инстаграм, нравиться работа за кадром , но думаю буду не против начать. Зато пофоткать смогу💖 Интересны темы с с астрологией, таро , психологией, beuty, мода и т.д. Сама занимаюсь с кочуем и психологом. Поэтому в общение не будет эмоциональных качель. Всё остальное обсудим при встрече )

Профиль обновлён 31 июля 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🪐 Астрология / таро

📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор 📚 Книги ☣️ Токсичность

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