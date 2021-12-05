Москва
Профиль пользователя viktorily
О себе
Я занимаюсь танцами направление high heels , рисую , web-дизайном.
В свободное время я люблю ходить в кафе, рестораны , выставки и интересные мероприятия. не веду инстаграм, нравиться работа за кадром , но думаю буду не против начать. Зато пофоткать смогу💖
Интересны темы с с астрологией, таро , психологией, beuty, мода и т.д. Сама занимаюсь с кочуем и психологом. Поэтому в общение не будет эмоциональных качель.
Всё остальное обсудим при встрече )
Профиль обновлён 31 июля 2023 г.
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