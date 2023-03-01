Москва
Профиль пользователя ViktoriLisa22
О себе
Через 18 дней 22 года ) Не зож 😏люблю потусить , попить пиво . Душа компании
Профиль обновлён 22 июня 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🪐 Астрология, таро
Не нравится:
✝️ Религия 🏢 Работа ☣️ Токсичность
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Ищешь веселую компанию для досуга, тогда тебе к нам!
Москва → Другое
Ищу подружку 💕
Москва → Другое
Пообщаюсь) с любовью и пониманием. Без осуждений 🤍
Москва → Другое
Пойдёмте поиграем волейбол или покурим кальян на смотровой
Люберцы → Другое
Ищу компанию для поездки в Нижний Новгород(на авто) в середине Июня.
Москва → Другое
Компанию на вечер
Москва → Другое
Придумаем что нибудь?)
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