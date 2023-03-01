Через 18 дней 22 года ) Не зож 😏люблю потусить , попить пиво . Душа компании

Профиль обновлён 22 июня 2023 г.

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✝️ Религия 🏢 Работа ☣️ Токсичность

Москва → Другое Придумаем что нибудь?)

Люберцы → Другое Ищу компанию для поездки в Нижний Новгород(на авто) в середине Июня.

Москва → Другое Пойдёмте поиграем волейбол или покурим кальян на смотровой

Москва → Другое Пообщаюсь) с любовью и пониманием. Без осуждений 🤍

Москва → Другое Ищешь веселую компанию для досуга, тогда тебе к нам!

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.