Москва
Профиль пользователя ViktoriLisa22

фото пользователя ViktoriLisa22
фото #2 пользователя ViktoriLisa22

О себе

Через 18 дней 22 года ) Не зож 😏люблю потусить , попить пиво . Душа компании

Профиль обновлён 22 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🪐 Астрология, таро

Не нравится:

✝️ Религия 🏢 Работа ☣️ Токсичность

События пользователя

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