Москва
Профиль пользователя ViktoriaBorkova

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О себе

Слушаю музыку, работаю на работе, изучаю Инстаграмм

Профиль обновлён 1 марта 2023 г.

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подругу

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться, посидеть в кафе, провести вместе время

Участие в других событиях

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Найти подругу🙃

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Найти подругу

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Устроить так называемую пижамную вечеринку

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Совсем тут тихо)) с кем пообщаться можно по гулять кальян 🍷🍱🍕

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В кальянную) посидеть поболтать)))

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Ищу подруг 27+ интересные, осознанные, открытые, общительные

маленькое фото пользователя Artem_kras
Москва → Другое

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.