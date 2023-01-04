Москва
Профиль пользователя ViktoriaBorkova
О себе
Слушаю музыку, работаю на работе, изучаю Инстаграмм
Профиль обновлён 1 марта 2023 г.
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Найти подругу🙃
Москва → Другое
Найти подругу
Москва → Другое
Устроить так называемую пижамную вечеринку
Москва → Другое
Совсем тут тихо)) с кем пообщаться можно по гулять кальян 🍷🍱🍕
Москва → Другое
В кальянную) посидеть поболтать)))
Москва → Другое
Ищу подруг 27+ интересные, осознанные, открытые, общительные
Москва → Другое
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