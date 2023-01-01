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Москва
Люблю прогулки в весёлой компании/посещение мероприятий/концертов и т.п., поговорить на темы личного роста, психологии, фото/видео.
Москва
Профиль пользователя Viktoria_cute
О себе
Люблю прогулки в весёлой компании/посещение мероприятий/концертов и т.п., поговорить на темы личного роста, психологии, фото/видео.
Ищу подругу 🙂
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм💃 Потанцевать💕 Обсудить отношения🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться😊 Поделиться радостью💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться
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