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Москва
Профиль пользователя Viktoria_cute

фото пользователя Viktoria_cute

О себе

Люблю прогулки в весёлой компании/посещение мероприятий/концертов и т.п., поговорить на темы личного роста, психологии, фото/видео.
Ищу подругу 🙂

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм💃 Потанцевать💕 Обсудить отношения🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться😊 Поделиться радостью💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться

События пользователя

Омск → прогуляться, перекусить

Ищу подруг. Общение, дружба.

Омск → прогуляться, перекусить

Прогуляться по городу, сходить на мероприятие, обсудить фильмы 😊

маленькое фото пользователя Alexandr55
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Yakushevskaya

Омск → пообщаться

Давайте поговорим о фильмах, сериалах, книгах, жизни👌🏻

Откликнулось 10 участников

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Омск → пообщаться

Найти друзей,пообщаться.все не против пишите))

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя Anastasia_Che

Омск → прогуляться, перекусить

Хочу найти друзей с которыми можно погулять и поболтать обо всём.

Откликнулись 3 участника

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Найти человека с которым можно было бы общаться на английском

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Омск → собрать компанию

Сходить на концерт, в кино, экскурсии

Откликнулся 1 участник

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