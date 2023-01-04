Москва
Профиль пользователя Viktoria84
О себе
Люблю, гулять, ходить в интересные места. Люблю бары, театры, сериалы
Профиль обновлён 1 марта 2023 г.
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Для пятничных и субботних баров
Москва → Другое
Найти подругу
Москва → Другое
Пофоткатся,прогулятся,перекусить в красивой локации😇
Москва → Другое
Хочу найти подругу с которой можно будет весело проводить время)
Москва → Другое
Культурное времяпрепровождение,новые знакомства
Москва → Другое
Хочу собрать компанию друзей
Москва → Другое
Ищу подруг для общения, прогулок, кафешек, театров
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