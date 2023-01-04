Москва
Профиль пользователя Viktoria84

фото пользователя Viktoria84
фото #2 пользователя Viktoria84

О себе

Люблю, гулять, ходить в интересные места. Люблю бары, театры, сериалы

Профиль обновлён 1 марта 2023 г.

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Найти подругу, чтобы вместе ходить гулять и выбираться в люди.

Участие в других событиях

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Москва → Другое

Для пятничных и субботних баров

маленькое фото пользователя helenele
Москва → Другое

Найти подругу

маленькое фото пользователя R12l
Москва → Другое

Пофоткатся,прогулятся,перекусить в красивой локации😇

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Москва → Другое

Хочу найти подругу с которой можно будет весело проводить время)

маленькое фото пользователя lizaaa
Москва → Другое

Культурное времяпрепровождение,новые знакомства

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Москва → Другое

Хочу собрать компанию друзей

маленькое фото пользователя Wikov
Москва → Другое

Ищу подруг для общения, прогулок, кафешек, театров

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.