Москва
Профиль пользователя Viktoria14

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О себе

Мне 21 год, недавно переехала в Красногорск, ищу подругу или компанию, прогуляться сходить в кино или на выставку😌

Профиль обновлён 17 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Фильмы, сериалы 😊 Поделиться радостью

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться в парке или сходить на выставку

Участие в других событиях

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Ищу подруг❤️‍🔥

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Пойдем в бар, кино, на каток или просто гулять и фоткаться)

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Москва → Другое

Проведём весело время ✌️

маленькое фото пользователя Elena_At
Москва → Другое

Погулять по городу

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Ищу подругу выпить вина 😅

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Просто пообщаться🫶🏼☺️

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Ищу друзей для веселого и позитивного времяпрепровождения☺️

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Сходить в кафе, поболтать

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Прогулка по центру, кофе 1 марта

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ищем друзей) желательно семейную пару)

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