Мне 21 год, недавно переехала в Красногорск, ищу подругу или компанию, прогуляться сходить в кино или на выставку😌

Профиль обновлён 17 июня 2023 г.

🍿 Фильмы, сериалы 😊 Поделиться радостью

Москва → прогуляться, перекусить Прогуляться в парке или сходить на выставку

Москва → Другое Ищу друзей для веселого и позитивного времяпрепровождения☺️

Москва → Другое Пойдем в бар, кино, на каток или просто гулять и фоткаться)

Москва → Другое Поболтаем обо всем на свете ?

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.