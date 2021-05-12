Москва
Профиль пользователя Viktoria14
О себе
Мне 21 год, недавно переехала в Красногорск, ищу подругу или компанию, прогуляться сходить в кино или на выставку😌
Профиль обновлён 17 июня 2023 г.
Общаюсь на темы:
🍿 Фильмы, сериалы 😊 Поделиться радостью
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Найти подругу🙃
Москва → Другое
Прогуляться
Москва → Другое
Хочу найти подругу👯♀️
Москва → Другое
Найти подружек
Москва → Другое
Поболтаем обо всем на свете ?
Москва → Другое
Подруга нужна, девачкииии
Москва → Другое
Найти подругу 🥹
Москва → Другое
Ищу подружку🥹
Москва → Другое
Ищу Подружку 🥺прогулки , кафешки , пофоткаться (начинающий фотограф 🤭)
Москва → Другое
Ищу подруг❤️🔥
Москва → Другое
Пойдем в бар, кино, на каток или просто гулять и фоткаться)
Москва → Другое
Проведём весело время ✌️
Москва → Другое
Погулять по городу
Москва → Другое
Ищу подругу выпить вина 😅
Магадан → Другое
Просто пообщаться🫶🏼☺️
Москва → Другое
Ищу друзей для веселого и позитивного времяпрепровождения☺️
Москва → Другое
Сходить в кафе, поболтать
Москва → Другое
Прогулка по центру, кофе 1 марта
Москва → Другое
ищем друзей) желательно семейную пару)
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