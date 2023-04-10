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Москва
Москва
Профиль пользователя Viktoria008
О себе
Всем привет 🖐️ мне 24 года). В поиске новых знакомств). Ищу людей для общения и дружбы), если ты открытый, интересный собеседник с чувством юмора, мы с тобой точно поладим 😊😄.
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать
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