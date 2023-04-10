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Москва
Профиль пользователя Viktoria008

фото пользователя Viktoria008

О себе

Всем привет 🖐️ мне 24 года). В поиске новых знакомств). Ищу людей для общения и дружбы), если ты открытый, интересный собеседник с чувством юмора, мы с тобой точно поладим 😊😄.

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать

Не нравится:

🎮 Видеоигры💨 Кальян🎭 Театр

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Сходить в кино/музей/концерт/выставки

маленькое фото пользователя Elizabeth_Y
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

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В поисках людей, которые не любят сидеть дома))

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