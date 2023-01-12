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Москва
Москва
Профиль пользователя Viktor_St
О себе
Люблю общение, поддержу разговор практически на любую тему) Так же нравятся прогулки, посещение интересных мероприятий, настольные игры. Работаю в сфере ИТ. Рад новым знакомствам)
Был в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🏢 Работа🏫 Учеба🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры✈️ Найти попутчика в путешествие🚴♀️ Спорт, бег, йога🎮 Видеоигры🍷 Выпить в баре
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