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Москва
Профиль пользователя Viktor_St

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О себе

Люблю общение, поддержу разговор практически на любую тему) Так же нравятся прогулки, посещение интересных мероприятий, настольные игры. Работаю в сфере ИТ. Рад новым знакомствам)

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🏢 Работа🏫 Учеба🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры✈️ Найти попутчика в путешествие🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🎮 Видеоигры🍷 Выпить в баре

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📺 Политика🪩 Ночной клуб
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