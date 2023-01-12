Москва

Профиль пользователя Viktor_St

О себе Люблю общение, поддержу разговор практически на любую тему) Так же нравятся прогулки, посещение интересных мероприятий, настольные игры. Работаю в сфере ИТ. Рад новым знакомствам)

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