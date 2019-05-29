Москва
Профиль пользователя Viktor22

фото пользователя Viktor22
фото #2 пользователя Viktor22

Профиль обновлён 24 марта 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Фильмы, сериалы

События пользователя

Москва → пообщаться

Хочу найти друзей новые знакомства а точнее расширить круг друзей

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Anastasia_13
Москва → Другое

Поболтаем обо всем на свете ?

маленькое фото пользователя Mila007
Москва → Другое

Хочу подружиться и найти понимающих подругу или друга )

маленькое фото пользователя nimfa_sibiri
Москва → Другое

Ищу друзей 🦋

маленькое фото пользователя mmultiik
Москва → Другое

новые знакомства

маленькое фото пользователя Alex.Richter
Москва → Другое

Было бы классно найти друзей ❤️

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.