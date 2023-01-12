Москва
Профиль пользователя VikosStone
О себе
Привет!
Меня зовут Вика. Интересуюсь beauty&fashion-индустрией, литературой, дизайном, рекламой. Люблю смотреть футбол (внезапно 😄), российские и турецкие сериалы) Рисую (раз в год, когда есть вдохновение).
Всегда рада новым знакомствам и общению с открытыми, активными, интересными девушками ☺️
Профиль обновлён 23 августа 2023 г.
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