Москва
Профиль пользователя Vikki_Ti
О себе
Привет, меня зовут Вика, мне 28 лет 🌟
Замужем.
Люблю:
• прогулки по городу, просто шататься ( особенно вечером и ночью в теплое время года
• природу и животных
• езду на велосипеде и самокате
• посещение выставок
• тему саморазвития, помогать людям разобраться в себе 🫂🌟поэтому, велком)
Буду рада новым интересным знакомствам.
Профиль обновлён 19 апреля 2023 г.
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