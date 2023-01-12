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Москва
Профиль пользователя vikki_ee

фото пользователя vikki_ee

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм😓 Обсудить проблемы🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры💬 Пообщаться онлайн🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ilyapsarev

Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулось 414 участников

маленькое фото пользователя Malikevich

Москва → прогуляться, перекусить

Веселый и увлекательный Квиз 18+ каждую неделю в пятницу!😉

Откликнулось 109 участников

маленькое фото пользователя Dmitry2097

Москва → прогуляться, перекусить

Мне интересны новые люди, обсудим всё или ничего

Откликнулось 37 участников

маленькое фото пользователя Flint

Москва → собрать компанию

Выходной 2.0. Балаган. Совместный отдых.

Откликнулись 33 участника

маленькое фото пользователя Kotletkin

Москва → прогуляться, перекусить

Покурить кальян вечером

Откликнулось 28 участников

маленькое фото пользователя Alysy

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подругу для душевного общения 26+ на долго

Откликнулось 28 участников

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