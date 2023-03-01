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Москва
Профиль пользователя VIKKI_91

фото пользователя VIKKI_91

О себе

Люблю прогулки по городу и паркам , посещать музеи/выставки, ходить в кино, кататься на велосипеде/коньках, играть в настольные игры , вкусно поесть
И просто общаться)

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

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Участие в других событиях

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