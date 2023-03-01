Москва

Профиль пользователя VIKKI_91

О себе Люблю прогулки по городу и паркам , посещать музеи/выставки, ходить в кино, кататься на велосипеде/коньках, играть в настольные игры , вкусно поесть

И просто общаться)

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