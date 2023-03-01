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Москва
Люблю прогулки по городу и паркам , посещать музеи/выставки, ходить в кино, кататься на велосипеде/коньках, играть в настольные игры , вкусно поесть
Москва
Профиль пользователя VIKKI_91
О себе
Люблю прогулки по городу и паркам , посещать музеи/выставки, ходить в кино, кататься на велосипеде/коньках, играть в настольные игры , вкусно поесть
И просто общаться)
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
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Участие в других событиях
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