Москва

Профиль пользователя Viki_nowo

О себе ✅Я организую Нетворкинг-Встречи для дружеских/полезных знакомств и живого общения с Психологическими играми.

🤝USEFUL MEET

В тг @useful_meet

Была в сети сегодня Пообщалась с более чем 10 пользователями

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