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Москва
✅Я организую Нетворкинг-Встречи для дружеских/полезных знакомств и живого общения с Психологическими играми.
Москва
Профиль пользователя Viki_nowo
О себе
✅Я организую Нетворкинг-Встречи для дружеских/полезных знакомств и живого общения с Психологическими играми.
🤝USEFUL MEET
В тг @useful_meet
Была в сети сегодня
Пообщалась с более чем 10 пользователями
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🪐 Астрология / таро🎲 Настольные игры🖼 Выставка / музей🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль🍴 Кафе / ресторан💨 Кальян🇬🇧 Изучение нового🚶♀️ Прогуляться
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