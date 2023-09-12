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Москва
Профиль пользователя Viki_nowo

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О себе

✅Я организую Нетворкинг-Встречи для дружеских/полезных знакомств и живого общения с Психологическими играми.
🤝USEFUL MEET
В тг @useful_meet

Была в сети сегодня

Пообщалась с более чем 10 пользователями

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🪐 Астрология / таро🎲 Настольные игры🖼 Выставка / музей🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль🍴 Кафе / ресторан💨 Кальян🇬🇧 Изучение нового🚶‍♀️ Прогуляться

Не нравится:

😓 Обсудить проблемы☣️ Токсичность💩 Шутки про говно📺 Политика💬 Пообщаться онлайн🪩 Ночной клуб

События пользователя

Москва → собрать компанию

🤝Кто хочет на мероприятие для дружеских знакомств с Психологическими играми?🤗

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маленькое фото пользователя Anastasiya85
маленькое фото пользователя Taniiismi
маленькое фото пользователя Yannikolaich
маленькое фото пользователя Nona1999v
Откликнулось 6 участников

Москва → собрать компанию

Кто хочет сходить на мероприятие для дружеских знакомств и живого общения? 😊

Москва → собрать компанию

Кто хочет на Встречу для знакомств и живого общения с Психологическими играми?😊

маленькое фото пользователя Kingmaker_822
маленькое фото пользователя VladVishe
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маленькое фото пользователя Nataliesss
Откликнулось 5 участников

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Marvelous_Elena

Москва → активный отдых

Ищу подруг и друзей для активных, спортивных, весёлых, душевных встреч

Откликнулись 53 участника

маленькое фото пользователя Subby

Москва → прогуляться, перекусить

Чат для девушек 30+💅🌺🍹ЮАО! общаемся, встречаемся, гуляем, пьем вино

Откликнулись 32 участника

маленькое фото пользователя Solnechnaya

Москва → прогуляться, перекусить

Go любоваться красивой осенью?) 🍁

Откликнулись 24 участника

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Москва → прогуляться, перекусить

Посещение выставки, страшных квестов, квизов, поиграть в настолки

Откликнулось 12 участников

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