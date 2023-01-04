Привет! Хочу найти подругу, (17+-лет), лето, хочу его активно провести) Не люблю бары и клубы, но не осуждаю и спокойно отношусь, но лучше гулять по кафешкам, кино, музеям, квестам. Люблю душевные разговоры, обсуждение отношений, жизни, с удовольствием соглашусь пофоткаться и пройтись по крутым местам) Я экстраверт, достаточно активная, дружелюбная) Мой тг/инст: @vikelni

Профиль обновлён 26 июня 2023 г.

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы

📺 Политика ✝️ Религия

Москва → прогуляться, перекусить Прогуляться, обсудить все что угодно, очень круто пофоткаться!

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