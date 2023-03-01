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Москва
Профиль пользователя Vika.Sh

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Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм🏢 Работа🐈 Домашние животные💬 Пообщаться онлайн🍿 Сходить в кино🪩 Ночной клуб🇬🇧 Изучение нового🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🍴 Кафе / ресторан🚴‍♀️ Активный отдых / спорт

Не нравится:

☣️ Токсичность📺 Политика

Участие в других событиях

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Москва → пообщаться

Переехала совсем недавно. Хочу найти подруг, новые знакомства 💕💕💕

Откликнулось 11 участников

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