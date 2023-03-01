Москва
Профиль пользователя VikaOrdynskaya

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О себе

Не пью, по клуба ходить не интересно, предпочитаю душевный разговор и кофе🧘🏻‍♀️

Профиль обновлён 23 мая 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные

События пользователя

Москва → пообщаться

Ищу подруг🧘🏻‍♀️

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Lera0904
Москва → Другое

Расширить круг друзей 🤗

маленькое фото пользователя Aizhan01
Москва → Другое

Совместный фитнес(онлайн / в зале / с тренером) / Живое общение

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